Арт: 10959
89 800 руб
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Настенный газовый котел 28 кВт
Baxi NUVOLA-3Comfort 280 i
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Описание Baxi NUVOLA-3Comfort 280 i
Холдинг BAXI GROUP был основан в 1866 году в Англии. Это один из самых крупных и наиболее профессиональных компаний в области отопления. Он занимает третье место в Европе по количеству производимых отопительных систем. На сегодняшний день в структуру холдинга BAXI GROUP входят 16 производственных предприятий, которые расположены в семи странах Западной Европы.
Продукция BAXI является результатом внедрения самых передовых технологий в сочетании с богатейшим, накопленным за много лет, опытом. Продукция BAXI – это гармония максимальной эффективности, наилучших рабочих показателей и разумной цены.
Основной принцип котлов NUVOLA-3 Comfort - это «Горячая вода всегда». Из всех котлов линию NUVOLA-3 Comfort 280 i выделяет наличие встроенного бойлера и съемная цифровая панель, которая также является датчиком комнатной температуры. Съемная конструкция позволяет Вам установить цифровую панель в удобном для Вас месте. Благодаря встроенному 60-ти литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы этой линии смогут мгновенно обеспечивать Вас горячей водой, причем в большом количестве. Котел NUVOLA-3 Comfort может дать Вам до 510 литров горячей воды всего за 30 минут.
Встроенный расширительный бак защитит Вас от опасности повреждения отопительной системы в случае повышения давления воды в системе горячего водоснабжения.
Газовые котлы BAXI NUVOLA-3 Comfort адаптированы к эксплуатации в газовых сетях России. Они стабильно работают на максимальной мощности при пониженном давлении природного газа на входе в систему (до 5 мбар).
Котел оборудован двумя контурами. Один из них предназначен для обогрева помещения, а второй – для горячего водоснабжения. В газовом котле Baxi NUVOLA-3 Comfort установлен модуль непрерывного управления горелками. При использовании горячей воды приоритет в работе котла отдается ГВС.
Вы можете легко проверить работу котла благодаря новой съемной цифровой панели управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением, которые находятся на передней панели прибора. Настройка котла, а также все неисправности системы сообщаются простыми и понятными символами.
Электронная система самодиагностики позволит защитить Ваш котел и отопительную систему от поломок сбоев, вовремя отключив прибор и проинформировав Вас о неполадке.
Система запоминание последних ошибок в работе позволит более эффективно справляться с неполадками, если они будут повторяться.
Плавное электронное зажигание избавит Вас от необходимости дополнительных источников огня (спичек или зажигалок).
Газовый котел BAXI NUVOLA-3 Comfort может быть переведен на работу с баллонным (сжиженным) газом, что делает его универсальным.
Гидравлическая система котла оснащена манометром, фильтром на входе холодной воды и автоматическим байпасом. Встроенный в газовый котел электронный датчик протока горячей воды позволит Вам контролировать ее расход. Прибор также имеет энергосберегающий циркуляционный насос оборудованный автоматическим отводом воздуха.
Первичный теплообменник газового котла изготовлен из меди и покрыт специальным составом, который надежно защищает его от коррозии. Вторичный теплообменник – пластинчатый и выполнен из нержавеющей стали. Этот атмосферный котел также оснащен латунным трехходовым клапаном с электрическим сервоприводом.
В газовый котел Baxi NUVOLA-3Comfort встроена автоматика, с помощью которой осуществляется контроль температуры. В котле предусмотрен режим тёплых полов, а так же два режима регулировки температуры в системе отопления 30-45 и 30-85 градусов.
Газовый котёл Baxi NUVOLA-3 Comfort оснащен самоадаптируемой погодозависимой автоматикой, к которой может быть подключен датчик уличной температуры. Заданная Вами температура регулируется и поддерживается в автоматическом режиме. Все данные о температуре выводятся на цифровой индикатор.
Ионизационный датчик контроля горения пламени автоматически прекращает подачу газа в том случае, если огонь по каким-либо причинам в камере сгорания исчезает. Сигнал о блокировке Вы можете легко вывести на пульт диспетчера.
Функция защиты от блокировки насоса и трехходового клапана срабатывает каждые 24 часа. Благодаря этому в отопительной системе и ГВС не образуются застои, а главное – при низких температурах система не перемерзает.
В систему отопления газового котла Baxi NUVOLA-3 Comfort встроен прессостат, который срабатывает при недостаточном давлении воды.
Первичный теплообменник оборудован защитным термостатом от перегрева, который автоматически отключает котел, если температура воды в системе поднимется выше указанного Вами показателя.
Датчик контроля тяги отключит горелку и сообщит об ошибке в том случае, если в вентиляции пропала тяга или снизилась до уровня, недостаточного для беспрепятственного удаления продуктов сгорания газа. Это защитит Вас от попадания в помещение вредных газов, образующихся в процессе работы котла.
Значительно повышает безопасность использования этого газового котла наличие предохранительного клапана на 3 атмосферы в контуре отопления и на 8 атмосфер в контуре ГВС.
Встроенная защита от замерзания позволит Вам не беспокоиться об исправности котла даже при очень низкой температуре на улице и внутри помещения. Антибактериальная защита обеспечит санитарное состояние подаваемой Вам горячей воды.
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Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза.
Оплатить заказ можно в любом банке по счету, выставленному на Ваше имя. Запросите счет у менеджера, распечатайте его, произведите оплату в течении трех рабочих дней и ожидайте доставку.
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Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
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Часто задаваемые вопросы
Наличными либо картой при доставке курьером или самовывозе. Обратите внимание, что некоторые пункты самовывоза не могут принимать оплату.
При оформлении заказа на сайте, Вы можете указать ближайший крупный город, а при подтверждении заказа менеджером сообщите Ваш точный адрес.
Зайдите на карточку интересующего товара. В поле "Ваш населенный пункт" выберите нужный город. Если вместо стоимости доставки Вы видите слово "Уточняйте", тогда при подтверждении заказа менеджер сообщит точную стоимость доставки до вашего города.
За день до доставки, с Вами свяжется сотрудник для подтверждения заказа. В день доставки Вам позвонят за час до приезда водителя.
Иногда СМС с подтверждением приходит с задержкой. Узнать о состоянии Вашего заказа можно позвонив по телефону +7(495) 729-51-01 или на бесплатную линию 8 (800) 775-22-19 (доб. 309 или 312).
Стоимость доставки является фиксированной. Только при особых пожеланиях заказчика стоимость доставки может измениться (например: при заказе обрешетки груза).
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Обмен или Возврат в течение 14 дней
Гарантия на товар: 2 года
Часто задаваемые вопросы
В течение 14 дней вы можете вернуть или обменять товар. Для этого необходимо обратиться в Службу Контроля Качества по телефону 8 (495) 729-51-03 или на бесплатную линию 8 (800) 775 22 19 доб 140. Вернуть товар Вы можете самостоятельно, либо силами нашего отдела доставки.
Можете обратиться в сервисный центр производителя в Вашем городе по контактам указанным в гарантийном талоне, либо в службу контроля качества MirCli по телефону 8 (495) 729-51-03 или на бесплатную линию 8 800 775 22 19 доб 140. В случае невозможности проведения гарантийного ремонта в установленный законом срок, товар будет заменен.
Вы можете обратиться в нашу службу контроля качества по телефону 8 (495) 729-51-03 или на бесплатную линию 8 (800) 775 22 19 доб 140. Мы имеем договоренности с сервисными центрами по постгарантийному ремонту. В большинстве случаев посгарантийный ремонт осуществляется бесплатно.
Контакты СЦ указаны в гарантийном талоне. Также Вы можете обратиться в нашу службу контроля качества по телефону 8 (495) 729-51-03 или на бесплатную линию 8 (800) 775 22 19 доб 140. Мы подберем ближайший к Вам сервисный центр.
Обратитесь в Службу Контроля Качества по телефону 8 (495) 729-51-03 или на бесплатную линию 8 (800) 775 22 19 доб 140., мы предоставим Вам дубликат, либо поспособствуем ремонту без талона.
Товар ненадлежащего качества подлежит замене в течение 14 дней. При наличии видимых механических повреждений, обнаруженных после приемки товара, Вам необходимо выслать фотографии поврежденного товара на почту 140@mircli.ru. Каждый случай тщательно разбирается Службой Контроля Качества.
Проверьте соответствие маркировки заказанного товара в чеке и на самой коробке, а также убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений коробки или самого товара.
Специалист по защите прав потребителя поможет решить любые возникшие вопросы.
Федотов Станислав
Адвокат клиента
8 (495) 666-2219 доб. 140
8 800 775-22-19 доб. 140140@mircli.ru
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На все товары распространяется официальная гарантия
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