Настенный газовый котел 28 кВт Baxi NUVOLA-3Comfort 280 i





Холдинг BAXI GROUP был основан в 1866 году в Англии. Это один из самых крупных и наиболее профессиональных компаний в области отопления. Он занимает третье место в Европе по количеству производимых отопительных систем. На сегодняшний день в структуру холдинга BAXI GROUP входят 16 производственных предприятий, которые расположены в семи странах Западной Европы.

Продукция BAXI является результатом внедрения самых передовых технологий в сочетании с богатейшим, накопленным за много лет, опытом. Продукция BAXI – это гармония максимальной эффективности, наилучших рабочих показателей и разумной цены.

Основной принцип котлов NUVOLA-3 Comfort - это «Горячая вода всегда». Из всех котлов линию NUVOLA-3 Comfort 280 i выделяет наличие встроенного бойлера и съемная цифровая панель, которая также является датчиком комнатной температуры. Съемная конструкция позволяет Вам установить цифровую панель в удобном для Вас месте. Благодаря встроенному 60-ти литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы этой линии смогут мгновенно обеспечивать Вас горячей водой, причем в большом количестве. Котел NUVOLA-3 Comfort может дать Вам до 510 литров горячей воды всего за 30 минут.



Встроенный расширительный бак защитит Вас от опасности повреждения отопительной системы в случае повышения давления воды в системе горячего водоснабжения.

Газовые котлы BAXI NUVOLA-3 Comfort адаптированы к эксплуатации в газовых сетях России. Они стабильно работают на максимальной мощности при пониженном давлении природного газа на входе в систему (до 5 мбар).

Котел оборудован двумя контурами. Один из них предназначен для обогрева помещения, а второй – для горячего водоснабжения. В газовом котле Baxi NUVOLA-3 Comfort установлен модуль непрерывного управления горелками. При использовании горячей воды приоритет в работе котла отдается ГВС.

Вы можете легко проверить работу котла благодаря новой съемной цифровой панели управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением, которые находятся на передней панели прибора. Настройка котла, а также все неисправности системы сообщаются простыми и понятными символами.

Электронная система самодиагностики позволит защитить Ваш котел и отопительную систему от поломок сбоев, вовремя отключив прибор и проинформировав Вас о неполадке.

Система запоминание последних ошибок в работе позволит более эффективно справляться с неполадками, если они будут повторяться.

Плавное электронное зажигание избавит Вас от необходимости дополнительных источников огня (спичек или зажигалок).

Газовый котел BAXI NUVOLA-3 Comfort может быть переведен на работу с баллонным (сжиженным) газом, что делает его универсальным.

Гидравлическая система котла оснащена манометром, фильтром на входе холодной воды и автоматическим байпасом. Встроенный в газовый котел электронный датчик протока горячей воды позволит Вам контролировать ее расход. Прибор также имеет энергосберегающий циркуляционный насос оборудованный автоматическим отводом воздуха.

Первичный теплообменник газового котла изготовлен из меди и покрыт специальным составом, который надежно защищает его от коррозии. Вторичный теплообменник – пластинчатый и выполнен из нержавеющей стали. Этот атмосферный котел также оснащен латунным трехходовым клапаном с электрическим сервоприводом.

В газовый котел Baxi NUVOLA-3Comfort встроена автоматика, с помощью которой осуществляется контроль температуры. В котле предусмотрен режим тёплых полов, а так же два режима регулировки температуры в системе отопления 30-45 и 30-85 градусов.

Газовый котёл Baxi NUVOLA-3 Comfort оснащен самоадаптируемой погодозависимой автоматикой, к которой может быть подключен датчик уличной температуры. Заданная Вами температура регулируется и поддерживается в автоматическом режиме. Все данные о температуре выводятся на цифровой индикатор.

Ионизационный датчик контроля горения пламени автоматически прекращает подачу газа в том случае, если огонь по каким-либо причинам в камере сгорания исчезает. Сигнал о блокировке Вы можете легко вывести на пульт диспетчера.

Функция защиты от блокировки насоса и трехходового клапана срабатывает каждые 24 часа. Благодаря этому в отопительной системе и ГВС не образуются застои, а главное – при низких температурах система не перемерзает.

В систему отопления газового котла Baxi NUVOLA-3 Comfort встроен прессостат, который срабатывает при недостаточном давлении воды.

Первичный теплообменник оборудован защитным термостатом от перегрева, который автоматически отключает котел, если температура воды в системе поднимется выше указанного Вами показателя.

Датчик контроля тяги отключит горелку и сообщит об ошибке в том случае, если в вентиляции пропала тяга или снизилась до уровня, недостаточного для беспрепятственного удаления продуктов сгорания газа. Это защитит Вас от попадания в помещение вредных газов, образующихся в процессе работы котла.

Значительно повышает безопасность использования этого газового котла наличие предохранительного клапана на 3 атмосферы в контуре отопления и на 8 атмосфер в контуре ГВС.

Встроенная защита от замерзания позволит Вам не беспокоиться об исправности котла даже при очень низкой температуре на улице и внутри помещения. Антибактериальная защита обеспечит санитарное состояние подаваемой Вам горячей воды.