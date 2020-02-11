 Котел Baxi NUVOLA-3Comfort 280 i купить по низкой цене. Baxi NUVOLA-3Comfort 280 i отзывы, доставка по Москве и России.
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Настенный газовый котел 28 кВт Baxi NUVOLA-3Comfort 280 i

Арт: 10959
Характеристики
  • Страна Италия
  • Производство Италия
  • Тип котла Энергозависимый
  • Режим работы Отопление/ГВС
  • Камера сгорания Открытая
  • Горелка Модулируемая
  • Max мощность, кВт 28
  • Расширительный бак Да
  • Циркуляционный насос Да
  • Тип теплообменника Раздельный
  • Производительность Δ ГВС 30С, л/мин 11.4
  • Присоединительный ø дымохода, мм 140
  • Присоединительный ø газопровода, дюйм 3/4
  • ø дымохода раздельного, мм 60
  • Электрическая мощность, Вт 190
  • Частота тока, Гц 50
  • Напряжение сети, В 220 В
  • Габариты (ВхШхГ), см 95х60х46,6
  • Гарантия 2 года
  • Тип установки Вертикальная
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Цена
89 800 руб
В наличии
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Настенный газовый котел 28 кВт

Baxi NUVOLA-3Comfort 280 i

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Описание Baxi NUVOLA-3Comfort 280 i


Холдинг BAXI GROUP был основан в 1866 году в Англии. Это один из самых крупных и наиболее профессиональных компаний в области отопления. Он занимает третье место в Европе по количеству производимых отопительных систем. На сегодняшний день в структуру холдинга BAXI GROUP входят 16 производственных предприятий, которые расположены в семи странах Западной Европы.

Продукция BAXI является результатом внедрения самых передовых технологий в сочетании с богатейшим, накопленным за много лет, опытом. Продукция BAXI – это гармония максимальной эффективности, наилучших рабочих показателей и разумной цены.

 

Основной принцип котлов NUVOLA-3 Comfort - это «Горячая вода всегда». Из всех котлов линию NUVOLA-3 Comfort 280 i выделяет наличие встроенного бойлера и съемная цифровая панель, которая также является датчиком комнатной температуры. Съемная конструкция позволяет Вам установить цифровую панель в удобном для Вас месте. Благодаря встроенному 60-ти литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы этой линии смогут мгновенно обеспечивать Вас горячей водой, причем в большом количестве. Котел NUVOLA-3 Comfort может дать Вам до 510 литров горячей воды всего за 30 минут.

Встроенный расширительный бак защитит Вас от опасности повреждения отопительной системы в случае повышения давления воды в системе горячего водоснабжения.

Газовые котлы BAXI NUVOLA-3 Comfort адаптированы к эксплуатации в газовых сетях России. Они стабильно работают на максимальной мощности при пониженном давлении природного газа на входе в систему (до 5 мбар).

Котел оборудован двумя контурами. Один из них предназначен для обогрева помещения, а второй – для горячего водоснабжения. В газовом котле Baxi NUVOLA-3 Comfort установлен модуль непрерывного управления горелками. При использовании горячей воды приоритет в работе котла отдается ГВС.

Вы можете легко проверить работу котла благодаря новой съемной цифровой панели управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением, которые находятся на передней панели прибора. Настройка котла, а также все неисправности системы сообщаются простыми и понятными символами.

Электронная система самодиагностики позволит защитить Ваш котел и отопительную систему от поломок сбоев, вовремя отключив прибор и проинформировав Вас о неполадке.

Система запоминание последних ошибок в работе позволит более эффективно справляться с неполадками, если они будут повторяться.

Плавное электронное зажигание избавит Вас от необходимости дополнительных источников огня (спичек или зажигалок).

Газовый котел BAXI NUVOLA-3 Comfort может быть переведен на работу с баллонным (сжиженным) газом, что делает его универсальным. 

Гидравлическая система котла оснащена манометром, фильтром на входе холодной воды и автоматическим байпасом. Встроенный в газовый котел электронный датчик протока горячей воды позволит Вам контролировать ее расход. Прибор также имеет энергосберегающий циркуляционный насос оборудованный автоматическим отводом воздуха.

Первичный теплообменник газового котла изготовлен из меди и покрыт специальным составом, который надежно защищает его от коррозии. Вторичный теплообменник – пластинчатый и выполнен из нержавеющей стали. Этот атмосферный котел также оснащен латунным трехходовым клапаном с электрическим сервоприводом.

В газовый котел Baxi NUVOLA-3Comfort встроена автоматика, с помощью которой осуществляется контроль температуры. В котле предусмотрен режим тёплых полов, а так же два режима регулировки температуры в системе отопления 30-45 и 30-85 градусов.

Газовый котёл Baxi NUVOLA-3 Comfort оснащен  самоадаптируемой погодозависимой автоматикой, к которой может быть подключен датчик уличной температуры. Заданная Вами температура регулируется и поддерживается в автоматическом режиме. Все данные о температуре выводятся на цифровой индикатор.

 

Ионизационный датчик контроля горения пламени автоматически прекращает подачу газа в том случае, если огонь по каким-либо причинам в камере сгорания исчезает. Сигнал о блокировке Вы можете легко вывести на пульт диспетчера.

Функция защиты от блокировки насоса и трехходового клапана срабатывает каждые 24 часа. Благодаря этому в отопительной системе и ГВС не образуются застои, а главное – при низких температурах система не перемерзает.

В систему отопления газового котла Baxi NUVOLA-3 Comfort встроен прессостат, который срабатывает при недостаточном давлении воды.

Первичный теплообменник оборудован защитным термостатом от перегрева, который автоматически отключает котел, если температура воды в системе поднимется выше указанного Вами показателя.

Датчик контроля тяги отключит горелку и сообщит об ошибке в том случае, если в вентиляции пропала тяга или снизилась до уровня, недостаточного для беспрепятственного удаления продуктов сгорания газа. Это защитит Вас от попадания в помещение вредных газов, образующихся в процессе работы котла.

Значительно повышает безопасность использования этого газового котла наличие предохранительного клапана на 3 атмосферы в контуре отопления и на 8 атмосфер в контуре ГВС.

Встроенная защита от замерзания позволит Вам не беспокоиться об исправности котла даже при очень низкой температуре на улице и внутри помещения. Антибактериальная защита обеспечит санитарное состояние подаваемой Вам горячей воды.

 

 

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Технические характеристики

  • Страна Италия
  • Производство Италия
  • Тип котла Энергозависимый
  • Режим работы Отопление/ГВС
  • Камера сгорания Открытая
  • Горелка Модулируемая
  • Max мощность, кВт 28
  • Min мощность, кВт 10.4
  • Max давление отопит контура , Атм 3
  • Min давление отопит контура , Атм 0.5
  • Расширительный бак Да
  • Циркуляционный насос Да
  • Тип теплообменника Раздельный
  • Max давление в контуре ГВС, Атм 8
  • Min давление в контуре ГВС, Атм 0.15
  • Производительность Δ ГВС 30С, л/мин 11.4
  • Max расход природного газа, м³/ч 3.29
  • Min расход природного газа, м³/ч 1.26
  • Max расход сжиженного газа, кг/ч 2.45
  • Min расход сжиженного газа, кг/ч 0.94
  • Номинальное давление природного газа, мбар 20
  • Присоединительный ø дымохода, мм 140
  • Присоединительный ø газопровода, дюйм 3/4
  • ø дымохода раздельного, мм 60
  • Присоединительный ø контур отопления, дюйм 3/4
  • Присоединительный ø контур ГВС, дюйм 1/2
  • Электрическая мощность, Вт 190
  • Частота тока, Гц 50
  • Напряжение сети, В 220 В
  • Габариты (ВхШхГ), см 95х60х46,6
  • Вес, кг 60
  • Гарантия 2 года
  • Тип установки Вертикальная
  • Погодозависимая автоматика Да
  • Самодиагностика Да
  • Режим Теплые полы Да
  • Дистанционное управление Да
  • Защита от замерзания Да
  • Термостат защиты от перегрева Да
  • Электронная система управления Да
  • Манометр Да
  • Ионизационный контроль пламени Да
  • Антиблокировка насоса Да
  • Функциональный ЖК дисплей Да
  • Интуитивно понятное управление Да
  • Датчик расхода воды Да
  • Высота, см 95
  • Ширина, см 60
  • Глубина, см 47
  • Страна Италия
  • Производство Италия
  • Тип котла Энергозависимый
  • Режим работы Отопление/ГВС
  • Камера сгорания Открытая
  • Горелка Модулируемая
  • Max мощность, кВт 28
  • Расширительный бак Да
  • Циркуляционный насос Да
  • Тип теплообменника Раздельный
  • Производительность Δ ГВС 30С, л/мин 11.4
  • Присоединительный ø дымохода, мм 140
  • Присоединительный ø газопровода, дюйм 3/4
  • ø дымохода раздельного, мм 60
  • Электрическая мощность, Вт 190
  • Частота тока, Гц 50
  • Напряжение сети, В 220 В
  • Габариты (ВхШхГ), см 95х60х46,6
  • Гарантия 2 года
  • Тип установки Вертикальная
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Стоимость доставки является фиксированной. Только при особых пожеланиях заказчика стоимость доставки может измениться (например: при заказе обрешетки груза).

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Обмен или Возврат в течение 14 дней

Гарантия на товар: 2 года

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В течение 14 дней вы можете вернуть или обменять товар. Для этого необходимо обратиться в Службу Контроля Качества по телефону 8 (495) 729-51-03  или на бесплатную линию 8 (800) 775 22 19 доб 140. Вернуть товар Вы можете самостоятельно, либо силами нашего отдела доставки.

Можете обратиться в сервисный центр производителя в Вашем городе по контактам указанным в гарантийном талоне, либо в службу контроля качества MirCli по телефону 8 (495) 729-51-03  или на бесплатную линию 8 800 775 22 19 доб 140. В случае невозможности проведения гарантийного ремонта в установленный законом срок, товар будет заменен.

Вы можете обратиться в нашу службу контроля качества по телефону 8 (495) 729-51-03 или на бесплатную линию 8 (800) 775 22 19 доб 140. Мы имеем договоренности с сервисными центрами по постгарантийному ремонту. В большинстве случаев посгарантийный ремонт осуществляется бесплатно.

 Контакты СЦ указаны в гарантийном талоне. Также Вы можете обратиться в нашу службу контроля качества по телефону 8 (495) 729-51-03 или на бесплатную линию 8 (800) 775 22 19 доб 140. Мы подберем ближайший к Вам сервисный центр.

Обратитесь в Службу Контроля Качества по телефону 8 (495) 729-51-03 или на бесплатную линию 8 (800) 775 22 19 доб 140., мы предоставим Вам дубликат, либо поспособствуем ремонту без талона.

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Настенный газовый котел

Ferroli FORTUNA H C 13
  • Режим работы Отопление
  • Камера сгорания Открытая
  • Max мощность, кВт 14
32 500 руб 38 200 руб
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Настенный газовый котел

Kentatsu Nobby Balance Plus 12-2CS
  • Режим работы Отопление/ГВС
  • Камера сгорания Закрытая
  • Max мощность, кВт 12
30 690 руб 33 000 руб
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Настенный газовый котел

Aton Compact АОГВМНД-16Е
  • Режим работы Отопление
  • Камера сгорания Закрытая
  • Max мощность, кВт 16
21 720 руб 27 900 руб
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Настенный двухконтурный котел

Aton Compact АОГВМНД-16ЕB
  • Режим работы Отопление/ГВС
  • Камера сгорания Закрытая
  • Max мощность, кВт 16
25 890 руб 29 400 руб
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Настенный газовый котел

Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 166/ 5-5 H
  • Режим работы Отопление
  • Камера сгорания Закрытая
  • Max мощность, кВт 16
99 100 руб 112 780 руб
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Настенный газовый котел

Navien ACE-16AN
5.0
  • Режим работы Отопление/ГВС
  • Камера сгорания Открытая
  • Max мощность, кВт 16
31 700 руб 35 300 руб
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Настенный газовый котел

Navien Deluxe - 16k White
4.0
  • Режим работы Отопление/ГВС
  • Камера сгорания Закрытая
  • Max мощность, кВт 16
32 990 руб 39 910 руб
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Настенный газовый котел

Navien Deluxe - 16A White
  • Режим работы Отопление/ГВС
  • Камера сгорания Закрытая
  • Max мощность, кВт 16
29 500 руб 32 400 руб
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11 Февраля 2020

Вручение приза от магазина MirCli.ru победителю декабрьского розыгрыша.

24 января 2020 года состоялось вручение главного приза декабрьского розыгрыша от нашего магазина. Победителем стал житель Москвы, Рамин Кашимов. Главным призом в этом месяце был кондиционер Hisense серии Basic A.
28 Января 2020

Розыгрыш кондиционера от магазина MirCli.ru. Декабрь 2019

Магазин климатической техники MirCli.ru провел декабрьский розыгрыш кондиционера Hisense серии Basic A и выбрал победителя. В декабре счастливым обладателем нашего приза стал Рамин Кашимов из Москвы. 
Все победители
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